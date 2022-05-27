Провалили мобілізацію: уряд невизнаного Придністров’я відправили у відставку

Уряд невизнаного Придністров’я відправили у відставку через зрив мобілізації на війну проти України.

Про це повідомив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Він зазначив, що в невизнаній “республіці”, що межує з Одеською областю, розгортаються “досить цікаві події”. Зокрема, її “президент” Вадим Красносельський відправив у відставку уряд.

“Це пов’язано в першу чергу з тим, що там так звана мобілізація, на якій наполягали російські окупаційні війська, в ПМР не відбулася. Не відбулася, бо місцеві жителі не хочуть воювати проти України. Тому гауляйтер московії Красносельський намагається задовольнити своїх кураторів (РФ – УНІАН) – призначити відповідального для створення джерела напруги для України”, – сказав Братчук.

Він запевнив, що ситуація в “ПМР” відстежується Україною.