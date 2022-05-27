Пентагон коментує хід війни на Донбасі та поблизу Харкова

Попри величезну перевагу в силі, російські війська, що атакують Донбас, досягнули лише «поступового прогресу». Про це заявив високопосадовець Пентагону під час брифінгу для преси 26 травня.

Більшість з 110 операційних батальйонних тактичних груп, які Росія розмістила в Україні, перебувають на півдні а решта груп розділено і проводять бойові дії на Донбасі, зауважили в оборонному відомстві США.

В Пентагоні відзначили, що тактика Росії з початку війни не змінилась і полягає в обстрілах артилерією з метою послабити ціль з наступним заходом військ. Незважаючи на постійну тактику, «вони мають кількісну перевагу і тому, гадаю, ми продовжуємо бачити це поступове просування», додав посадовець Пентагону.

В британському Міноборони вказують — Україна не дозволяє Росії отримати повний контроль над Донбасом.

«Росія створює тиск на Сєвєродонецькому «кармані», хоча Україна утримує контроль декількох секторів оборони і не дозволяє Росії отримати повний контроль на Донбасі», — йдеться в повідомленні. В британському відомстві зауважують — російські сухопутні сили продовжать спроби оточити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, після того, як вони нещодавно захопили декілька селищ на північний захід від Попасної.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив в соцмережах, що 95% території Луганської області окуповано, ситуація на Донбасі «надзвичайно погана». Він заперечив повідомлення про буцімто оточення Сєвєродонецька.

Посадовець Пентагону зауважив, що просування Росії на Донбасі «компенсується здобутками України на інших полях бою, найбільш очевидно — навколо Харкова».

Коментуючи ситуацію в регіоні голова Харківської обласної військової адміністраці Олег Синєгубов заявив: «Зарано розслаблятись». Він вказав, що «ворог тероризує цивільне населення».

Російські посадовці ще не коментували розвиток подій навколо Харкова, пише кореспондент Голосу Америки Джефф Сельдін. Але, зазначає він, в соцмедійних повідомленнях російські військові заявляють про «тривалий успіх проти українських сил, включаючи на Донбасі».