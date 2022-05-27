Пара долгожителей поженилась после 60 лет помолвки



Влюбленные из Шотландии, впервые встретившиеся в 1950-х годах, поженились спустя 60 лет после предложения руки и сердца. Молодожены говорят, что причиной столь затянувшейся помолвки стала их «занятая жизнь». Об этом пишет Daily Mail.



После 60 лет ожидания 90-летний Алекс Гамильтон и 89-летняя Джейн обменялась клятвами на церемонии в шотландском городке Тилликолтри, на которой присутствовали их пятеро детей и 11 внуков. На момент знакомства в 1956 году оба они состояли в отношениях с другими людьми. Спустя шесть лет у пары завязался роман, в то время Алекс остался с двумя детьми от предыдущего брака, а Джейн жила в Бирмингеме с одним ребенком.



В 1962 году мужчина сделал предложение своей возлюбленной, они стали жить вместе, но из-за родительских обязанностей и ведения общего бизнеса так и не поженились официально. Несмотря на это Джейн сразу же взяла фамилию Алекса, поэтому их дети до 16 лет не предполагали, что у родителей не узаконены отношения.



Пара сыграла свадьбу лишь в прошлую субботу, 21 мая, устроив скромную церемонию в кругу семьи. Джейн в инвалидном кресле везли к алтарю 29-летняя внучка и 23-летний внук.



«Это большой праздник, который был действительно красивым. Я думаю, что папа был очень эмоционален в этот день, но это лучший подарок, который он мог бы сделать маме, – жениться на ней», – поделилась 59-летняя общая дочь пары Салли Макдональд, добавив, что ее родители все еще кокетничают и ходят на свидания, даже спустя 60 лет с их помолвки.