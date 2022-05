Росія перекинула 60-річні танки Т-62, що може свідчити про нестачу сучасної техніки — розвідка Британії Унаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинула 241 дитина, понад 438 поранено » NYT помітив розбіжності між США, Європою та Україною щодо перемоги у війні Кореспонденти американського видання «The New York Times» вважають, що між США, країнами Європи та Україною намітилися розбіжності щодо того, як має завершитися війна, розв’язана Росією. Джерело: аналітична стаття «The New York Times» під заголовком «Як це закінчиться? Виникають розбіжності щодо перемоги в Україні» Деталі: Останніми днями президенти та прем’єр-міністри, а також лідери Демократичної та Республіканської партій у США закликали до перемоги в Україні. За даними кореспондентів NYT у Вашингтоні та Брюсселі, під цим ховаються розбіжності щодо того, як це виглядатиме і чи має «перемога» однакове визначення у США, Європі та Україні. Тільки за останні кілька днів надійшла пропозиція Італії про припинення вогню, намір керівництва України відтіснити Росію до кордонів, що існували до 24 лютого, і відновилося обговорення «стратегічної поразки» Володимира Путіна – такої, яка гарантує, що він не зможе знову вчинити подібну атаку. Дослівно: «Після трьох місяців дивовижної єдності у відповідь на російське вторгнення, що призвело до припливу смертоносної зброї до рук України та широкого спектру фінансових санкцій, яких майже ніхто не очікував, і найменше пан Путін, примітні розбіжності, що виникають із приводу того, що робити далі. У основі лежать фундаментальні дебати у тому, чи слід покласти край тридесятирічному проєкту інтеграції Росії. У той момент, коли США називають Росію країною-ізгоєм, яку необхідно відрізати від світової економіки, інші переважно в Європі попереджають про небезпеку ізоляції та приниження Путіна». Деталі: Видання вважає, що амбіції Америки зростають. Те, що почалося як спроба зробити так, щоб Росія не здобула легкої перемоги над Україною, змінилося, щойно російські військові почали робити помилку за помилкою, не зумівши взяти Київ.