Провалили мобілізацію: уряд невизнаного Придністров’я відправили у відставку Держави «Великої сімки» домовилися поетапно відмовитися від вугілля » На Запоріжжі ЗСУ відтіснили ворога та просунулися до Новодарівки Підтримай ШоТам ШоТам – медіа, яке допомагає зберігати спокій навіть під час війни. Кожна наша публікація – це привід пишатися нашою армією, волонтерами та кожним українцем. А кожен твій донат – це внесок у боротьбу на інформаційному фронті. Українські військові відтіснили ворога на Запоріжжі та покращили своє тактичне положення. Про це повідомили на сторінці Сил оборони Запорізького краю в Facebook. За словами полковника Руслана Ткачука, воїнам Збройних сил України вдалося відкинути сили окупантів та укріпитися на околицях села Новодарівка. «Наші захисники покращили своє тактичне положення: відтіснивши ворога, зайняли позиції на околиці Новодарівки», – зазначив Ткачук. Він також додав, що підрозділи Запорізької окремої бригади територіальної оборони ведуть оборонні дії по всій довжині фронту, завдаючи втрат російським загарбникам. Зокрема, лише протягом минулої доби, 26 травня, Сили оборони ліквідували 26 бійців росармії та поранили понад 50 окупантів. Також ЗСУ розгромили щойнаменше 20 одиниць ворожої техніки та підбили російський багатоцільовий гелікоптер Мі-8.