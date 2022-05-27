На Донеччині й Луганщині окупанти за добу вбили 13 людей, іще 15 поранили

Про це повідомило угруповання Об»єднаних сил у фейсбуці.

«За минулу добу, 26 травня, обстрілів російських військ зазнали 55 населених пунктів у Донецькій і Луганській областях. Під ворожими обстрілами гинуть мирні люди: за добу російські воєнні злочинці вбили 13 цивільних людей, ще щонайменше 15 осіб поранено», — ідеться в заяві.

Окупанти зруйнували та пошкодили 169 цивільних об’єктів, зокрема 137 житлових будинків, 12 приватних підприємств, механічний цех рудника «Артемсіль», пожежну частину зі спеціальною технікою, гаражі, автомобілі, школа, база відпочинку «Зелений гай», готельний комплекс «Лисичанськ» і «Будинок техніки», у якому розташований центр гуманітарної допомоги Лисичанська.

На Донеччині рятувальники загасили шість пожеж у Соледарі, Святогірську та Хрестищі. На Луганщині це неможливо зробити через російські обстріли. Піротехніки знешкодили 32 вибухонебезпечні предмети в Покровському та Сєвєродонецькому районах. Упродовж 26 травня із зон бойових дій евакуювали 759 людей.