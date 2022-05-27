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Метро Харкова повністю відновило роботу в режимі перевезень

У Харкові 27 травня відновили рух потягів Салтівською лінією метро

Про це повідомили у фейсбуці Харківської міськради.

«З 27 травня станції «Академіка Павлова», «Студентська» та «Героїв праці» Салтівської лінії метрополітену відновили роботу з прийому та перевезення пасажирів. Також нагадуємо, що станція «Держпром» Олексіївської лінії, працює лише у якості пересадочного вузла», — ідеться в повідомленні.

У міськраді заувжили, що метро також працює як укриття, і закликали громадян не нехтувати повітряною тривогою, а йти до сховища.

27 мая, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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