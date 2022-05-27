Лётчики ВВС Беларуси, которые бомбят Украину

Полковник Николай Марков Николай Марков, 1955 г.р., уроженец Новгородщины. Профессиональный советский, а позднее беларусский военный лётчик. Обучался в Черниговском лётном училище, а позднее служил в ВВС СССР в Казахстане, Восточной Германии, в беларуских Поставах и Лиде, где был штурманом полка. По информации, которую Марков опубликовал на своей странице в соцсети «Мой Мир», родным городом он указал Лиду. Также известно, что Марков проживал (и работал?) в какой-то стране Африканского континента (возможно, что в Центральноафриканской Республике (ЦАР), где он засветился в 2014-м. Интересно что в этой стране за последних 20 лет уже две гражданских войны и в продолжающейся второй установившуюся власть открыто поддерживает Россия, в том числе знаменитыми мясниками из ЧВК «Вагнер»). Известно, что в Африке у него есть вторая семья и он проживал там какое-то время. Фото ниже сделано через в 2008-м (буквально через год после завершения первой гражданки в ЦАР). По имеющейся информации, 67-летний Марков подался в наёмники и попал в Украину в составе «некой ЧВК», которая воюет за Россию по причине нехватки профессиональных кадров в ВКС РФ. Известно, что он пилотировал штурмовик Су-25. 12 мая Марков был сбит украинскими ПВО в небе над Попасной в Луганской области и отправился на концерт к Кобзону. 17 мая он был похоронен в Лиде, в гос. СМИ информацию о гибели лётчика не освещали. Иронично, однако, что на украинской земле он научился летать, и на украинской же земле ему обрубили крылья. Генерал-майор Александр Карев Карев Александр Михайлович, 26.11.1966 г.р., прож. г. Минск, ул. Фогеля, 1Г- 111, уроженец г. Кемерово, российской федерации, личность известная на уровне Республики Беларусь. После окончания Барнаульского высшего военного авиационного училища, он проходил службу в различных частях Беларуси и прошел путь от летчика до начальника авиации (заместителя командующего ВВС и ПВО), является летчиком-снайпером. Интересно, что буквально за 2 месяца до войны Карев был официально уволен со службы в армии по выслуге лет, а уже 24 ферваля 2022 года он оказался в Украине. Карев, так же как и Марков, имеет опыт в пилотировании штурмовиков Су-25, а также вертолётов Ми-8 Также известно, что у Карева есть семья в Беларуси, а оба его сына являются действующими военными пилотами в ВВС РБ.