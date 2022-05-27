Держави «Великої сімки» домовилися поетапно відмовитися від вугілля

Про це пише Reuters.

«Існують дуже конкретні декларації та угоди щодо розширення використання відновлюваних джерел енергії, а також, наприклад, щодо поступового виведення з вугілля», — зазначила міністерка охорони довкілля Німеччини Штеффі Лемке.

Це стане першим зобов’язанням «Великої сімки» відмовитися від вугілля для уникнення погіршення клімату.

Міністерка зауважила, що на триденній зустрічі представників країн G7 у Берліні велику увагу приділять захисту природи та боротьбі з пластиковими відходами.

Штеффі Лемке також розповіла на зустрічі про зростання витрат на енергоносії та проблем із постачанням палива через війну РФ проти України. Це спонукало деякі країни не купувати російське паливо та використовувати вугілля для зменшення залежності від РФ.

Таке рішення викликає побоювання через можливі зміни клімату. У Німеччині повідомили, що альтернативні джерела енергії не отримуватимуть за рахунок екологічних цілей.