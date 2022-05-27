Что такое DOSAR при оформлении гражданства Румынии

Если вам удастся получить паспорт хотя бы одной европейской страны, то вы автоматически становитесь гражданином всего Евросоюза. Можно начать с Румынии — получить гражданство этой страны очень легко. Единственным недостатком является долгий период рассмотрения вашей заявки, который может растянуться вплоть до 26 месяцев. Ускорить процедуру могут только специализированные юридические компании типа International Expert. Пользователи, которые оставляют об компании Интернешнл Эксперт отзывы также пишут, что ДОСАР им удалось получить всего за 6-9 месяцев. Юристы агенства отмечают, что и это не предел, часто бывает еще быстрее.

А чтобы заявители могли отслеживать статус своей заявки, им выдается уникальный номер DOSAR. С этим термином вы обязательно будете иметь дело, когда соберетесь получить румынское гражданство. Рассмотрим, что такое DOSAR и для чего он нужен.

Что представляет собой DOSAR

Когда вы будете оставлять заявку на получение румынского паспорта, вам нужно будет предъявить множество документов: свидетельство о рождении, прошение и пр. Все эти документы и бумаги будут собраны в одну папку, или досье. Так вот, эта папка и называется DOSAR. Рассмотрение содержимого папки может продлиться до 26 месяцев. А вы можете регулярно отслеживать статус вашего досье с помощью специального номера, который уникален для каждого DOSAR.

Где можно проверить статус DOSAR

Сделать это вы можете в любой момент на официальном сайте Минюста Румынии. Для этого вам лишь нужно ввести номер вашего DOSAR. Система покажет три варианта:

не найден. Обычно такое наблюдается в течение 2 недель после подачи документов. Дело в том, что ваша папка будет внесена в базу данных в течение 10-14 дней. После прохождения такого периода вы можете вновь проверить статус вашего дела по номеру DOSAR;



на рассмотрении. Такой статус говорит о том, что ваше дело на данный момент рассматривается. Процедура обычно длится 5-6 месяцев, но в большинстве случаев этот срок составляет 2 года;



приказ вынесен. Этот статус появляется в том случае, если вашу заявку одобрили, и теперь вы можете получить гражданство страны.



Что делать далее, если заявку одобрили

Одобрение заявки еще не говорит о том, что вам выдадут гражданство. Оно лишь означает готовность оформить на вас румынский паспорт. Фактически одобрение заявки означает выдачу вам приглашения на присягу. Обычно приглашение поступает на вашу электронную почту или же через физическую почту по вашему адресу регистрации.

На присягу нужно записаться заранее и утвердить время. Сдать присягу вы можете в консульстве. С собой вам нужно иметь внутренний паспорт, талон, который выдается вместе с DOSAR, а также приглашение на присягу.

Особенности и требования при сдаче присяги

Процедура раньше была легкой, но в 2020 году румынские власти ужесточили требования. Так, например, если раньше требовалось владеть языком на начальном уровне, то сейчас требуют хотя бы средний уровень. Принимающий также обращает внимание на вашу внешность (желательно не делать татуировок на видных местах). Специалисты рекомендуют отвечать на вопросы четко и кратко без проявлений инициативы — в противном случае принимающий может задать вопрос, на который вы не сможете ответить.

Чтобы эффективно подготовиться к присяге, рекомендуем примерно 2-3 недели позаниматься с репетитором. Нужно изучить базовые правила грамматики, произношение и выучить хотя бы 500 самых часто используемых слов — с таким набором вы без труда пройдете проверку.

Если присягу вы сдали нормально, то можете оставить заявку на получение паспорта. Для этого вам нужно предъявить свидетельство о рождении (на румынском языке), специальный сертификат (выдается после сдачи присяги), квитанцию внесения оплаты за паспорт, а также заграничный паспорт. Процесс принятия документов проходит примерно за 15-20 мин, а паспорт вам сделают за 2 недели.