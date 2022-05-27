Что делать, если ваш замок сломался?

В наше беспокойное время могут произойти ситуации, когда ваша квартира или машина не только остались без ключей, но и замки пришли в непригодность. Одно дело когда ключи просто потеряны — вы можете заказать комплект новых, при этом вскрыв дверь, но более сложный случай, если ключи не только отсутствуют, а и сам замок сломан и непригоден для эксплуатации. Также возможен и вариант, что вашими ключами завладели злоумышленники. В этом случае вы сможете выполнить необходимые работы по ремонту замка и вскрытию двери здесь , заказав предварительно услугу. Эту услугу вы можете заказать в Одессе в любое время в самых различных случаях.

Что делать, если ваш дверной замок сломан, а вы на улице?

Ситуация, когда вы не можете попасть в дом типична для города. Либо ваш замок сломался из-за некачественной установки, или в двери застрял сломанный ключ. Ваша первая задача — не паниковать. Вы набираете любой из горячих номеров на сайте и вызываете специалиста, который в кратчайший срок приедет на ваш вызов. Специалист оценит фронт работ и даст рекомендацию. Это либо извлечение ключа и открытие замка, либо полная замена дверного замка с ключами. Работа, которую будет выполнено на отлично не займет много времени — в вашем присутствии все задачи будут выполнены, а вы получаете целый замок и целую дверь, в случае необходимости с комплектом ключей. Специалисты компании смогут открыть и отремонтировать замки любой сложности, с самой современной защитой. Также они и выполнят идеальную замену, без внешних повреждений или нарушений обивки. А само открытие любого дверного замка занимает считанные минуты.

Если у вас сломался замок зажигания в автомобиле

Ситуация, когда у вас сломан замок зажигания в автомобиле тоже является распространенной. Не нужно заказывать эвакуатор, вы может заказать выезд специалиста здесь — https://masterkluch.com/remont-zamka-zazhiganiya и решить проблему на месте. Профессионалы могут не только привести замок в чувство, но и по необходимости отремонтировать его, завезти автомобиль. Компания может выполнить ремонт замка зажигания в случае если:

замок зажигания заклинил.

замок зажигания износился.

после выключения зажигания машина не глохнет.

чтобы повернуть замок, нужно постоянно дергать за ключ.

чтобы повернуть замок, нужно постоянно дергать за ключ. а также другие сложные случаи

Работа и смета составляет после выезда специалиста при предварительном осмотре поломки и задача решается в кратчайших срок. А вам остается только съэкономиь свое время и деньги, получит отличный результат.