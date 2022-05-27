“Відповіді немає”: в РНБО не змогли пояснити стрімке захоплення окупантами Херсонської області SpaceX запустил в космос первый криптоспутник Cryptosat — взломать можно только в открытом космосе » Борис Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать новый международный альянс Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать новый международный альянс, направленный против России, сообщает итальянское ихдание Corriere Della Sera со ссылкой на источники.

По данным издания, британский премьер хочет создать «политический, экономический и военный союз», который будет альтернативой Евросоюзу (ЕС). Новый альянс должен объединить страны, недовольные политикой ЕС, а также действиями Германии в ответ на военную агрессию России.

Вероятнее всего в Альянс пригласят несколько стран Восточной Европы и Украину