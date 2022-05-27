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Біженці з України становлять 3% населення Естонії

На фото реєстрація українки в Естонії

Про це пише ERR News.

Загальна кількість біженців з України, яку прийняла Естонія, становить приблизно 3% її населення, яке на 1 січня становило 1 331 796 людей за даними Статистичного управління Естонії. Також держава вже зареєструвала 25 969 заяв про надання тимчасової охорони.

У середу, 25 травня, до Естонії прибули 386 біженців з України, з них 78 дітей, повідомляє Департамент поліції та прикордонної охорони. 267 планували податись у іншу країну.

Для порівняння, станом на 25 травня Латвія офіційно прийняла близько 30 000 біженців від війни з України, повідомляє латвійський суспільний мовник LSM. Це становить приблизно 1,6% населення Латвії, яке, за даними Центрального статистичного бюро, на 1 січня становило 1 893 223 особи.

27 мая, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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