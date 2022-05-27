Актуальные методы привлечения клиентов для стоматологии

Способы привлечения клиентов и продвижения стоматологической клиники

Рынок стоматологических услуг является очень преспективным и крайне интересным с финансовой точки зрения для ведения бизнеса. Этому способствуют несколько факторов: признание ниши самой востребованной, среди всего направления медицинского маркетинга, престижность профессии стамтолога и многовековое внимание общества к вопросу улыбки.

В свою очередь обратной стороной медали является очень высокая конкуренция среди заинтересованных участников рынка. В свою очередь это задает высокие стандарты обслуживания пациентов, уровень профессионализма персонала и значительно повышает финансовый порог входа в бизнес.

Для качественного продвижения стоматологической клиники в интернете сегодня одинаково важны два показателя: объём трафика приходящего с рекламы и высокая конверсия сайта клиники. Если вы хотите достичь ощутимых результатов, то вам не стоит делать акцент только на чем-то одном, а развиваться параллельно в двух направлениях.

Ведь вкладывать деньги исключительно в поиск клиентов, без должной работы с персоналом и оптимизации сайта — путь в никуда.

Но сегодня мы расскажем о том, на что нужно обратить внимание, чтобы спустя время, собрать базу лояльных и постоянных клиентов, которые обеспечат клинике стабильные доход и загруженность.

На сегодняшний день самыми эффективными для привлечения являются следующие инструменты:

SEO-продвижение и поисковая оптимизация

Качественные SEO-настройки позволят поисковым роботам Google каще показывать ваш сайт в топе выдачи результатов и, в следствии этого, вы получите больше клиентов с относительно бесплатного источника. У нас на сайте есть обширный и очень полезный материал на эту тему.

Настройка профиля в сервисе Google My Business

Важная составляющая продвижения в сети для любого бизнеса — размещение основной информации в кабинете GMB. Это обязательно к выполнению для всех, без исключения. Это отличный источник бесплатного трафки: с локальной поисковой выдачи и Гугл Карт.

Создание полезного и качественного контента

Один из обязательных атрибутов digital-маркетинга стоматологического кабинета — ведение качественного блога на сайте. Сейчас эта тема все больше и больше набирает популярность и самое время обзаваестить блогом и регулярно писать полезные и качественные тексты.

Бизнес-аккаунты в социальных сетях

Присутствие и реклама стоматологии в социальных сетях Facebook и Instagram открывают доступ к огромной целевой аудитории, а также предоставляют возможность активно взаимодействовать с подписчиками.

Контекстная реклама стоматологической клиники Google Ads

Объективно – это самый лучший способ для массового привлечения целевых посетителей. Мы рекомендуем ознакомиться с материалом по ссылке, где мы детально описали все преимущества ррс-рекламы Google для стоматологических клиник. Это быстрый и результативный метод продвижения стоматологических услуг в Гугл.

Удобный, современный и функциональный сайт

Значительно повышает статус стоматологии и помогает пользователям быстро найти информацию о докторе и клинике, а также усиливает эффективность рекламы. Скажем даже больше — многи пациенты сегодня даже не будут записываться в вашу клинику, если у вас нету сайта. Вопрос доверия очень важен в этой нише, а наличие только телефонного номера и адресу никак этому не способствуют.