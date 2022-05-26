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Зеленский готов вести переговоры только с Путиным

Президент Украины заявил, что возможность для дипломатического урегулирования появится, когда российский лидер «осознает реальность»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он открыт для диалога с Россией, но только в виде прямых переговоров с президентом Владимиром Путиным.

Выступая по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме, Зеленский сказал, что найти дипломатический выход из конфликта можно, если Путин «осознает реальность».

Зеленский добавил, что первым шагом к переговорам с Россией должен стать отвод российских сил к рубежам, которые существовали до начала российского вторжения в конце февраля.

За последние недели не было никаких признаков движения к урегулированию конфликта путем переговоров. Стороны обвиняли друг друга в нежелании вести переговоры.

Путин в среду подписал указ об упрощенном приеме в российское гражданство жителей Херсонской и Запорожской областей Украины. Такая программа уже действовала для жителей Донбасса.

Служба новостей «Голоса Америки»

26 мая, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, США, Украина

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