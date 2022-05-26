Запасов пшеницы в мире осталось на 10 недель, – ООН

В мире на складах запасов пшеницы осталось примерно на 10 недель из-за войны в Украине и запрета Индии на экспорт пшеницы. Об этом сказано в докладе Организации Объединенных Наций по вопросам продовольственной безопасности.

Около 400 млн человек в мире могут оказаться на грани голода из-за повышения цен на продовольствие. Генеральный директор сельскохозяйственной аналитической компании Gro Intelligence Сара Менкер заявила в Совбезе ООН, что российско-украинская война не явилась причиной этого, но «подлила масла в давно горящий огонь», поскольку Украина и Россия производят около трети мировой пшеницы.

«Сегодняшние условия хуже, чем в 2007 и 2008 годах. Важно отметить, что в настоящее время наблюдается самый низкий уровень запасов зерна, который когда-либо видел мир, в то время как доступ к удобрениям сильно ограничен, а засуха в регионах, где выращивают пшеницу, является самой экстремальной за последние 20 лет. Аналогичные проблемы с запасами также относятся к кукурузе и другим зерновым«, — указала Мергер.

Глобальный продовольственный кризис, на который уже повлияли пандемия COVID-19 и изменение климата, может привести к голоду во всем мире из-за войны в Украине и связанного с этим отсутствия экспорта зерна, сказано в докладе.

Генсек ООН Антониу Гуттериш заявил, что во всем мире 44 млн человек в 38 странах находятся в критическом положении, поскольку вторжение России в соседнюю страну фактически положило конец украинскому экспорту продовольствия, а рост цен на основные продукты питания на 30% угрожает населению странах Африки и Ближнего Востока. Украина обеспечивала продовольствием 400 млн человек, но сейчас находится вне рынка, сказал Гуттериш.

«Самое главное — нам нужно положить конец войне в Украине«, — подчеркнул генсек ООН.