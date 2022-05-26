Туреччина домовляється з Росією та Україною про коридор для експорту зерна, – Reuters Бои с оккупантами достигли максимальной интенсивности, – Маляр » Українська ППО збила російську ракету над Сумами Українські військові збили російську ракету над Сумами. Про це на своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицького. “Сьогодні опівдні наші сили ППО збили ворожу ракету над Сумами!” — ідеться в дописі. Нагадаємо, у Харківські області неподалік державного кордону з РФ українські військові збили два російських безпілотники типу “Орлан”. Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила близько 29 600 солдатів, 1315 танків і 206 літаків.