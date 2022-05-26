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Українська ППО збила російську ракету над Сумами

Українські військові збили російську ракету над Сумами.

Про це на своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицького.

“Сьогодні опівдні наші сили ППО збили ворожу ракету над Сумами!” — ідеться в дописі.

Нагадаємо, у Харківські області неподалік державного кордону з РФ українські військові збили два російських безпілотники типу “Орлан”.

Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила близько 29 600 солдатів, 1315 танків і 206 літаків.

26 мая, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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