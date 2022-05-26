Туреччина домовляється з Росією та Україною про коридор для експорту зерна, – Reuters

Ініційовані Туреччиною конфіденційні переговори як з РФ, так і з Україною мають на меті відкрити коридор для зерна через Босфор

Про це повідомили у Reuters.

«Туреччина веде переговори як з Росією, так і з Україною про експорт зерна з України. Оскільки з Туреччини буде відкритий коридор, виник попит на це зерно, щоб досягти цільових ринків», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що переговори все ще тривають та мають конфіденційний характер. Наразі обговорюється можливість створення коридору для зерна через Босфор.

Перед цим російські чиновники заявляли про готовність надати коридор для суден, які перевозять продовольство, в обмін на скасування деяких західних санкцій.