США против отключения России от интернета

США против отключения России от интернета

Об этом сегодня заявил на брифинге официальный представитель ведомства Нед Прайс. По его словам, власти США призвали технологические компании не ограничивать интернет в России, чтобы граждане страны могли получать доступ к независимой информации.

Ранее сервис YouTube заявил, что остается в России. При этом Google, пишет издание РБК, предупредил российских провайдеров о расторжении договоров на обслуживание серверов Google Global Cache. Они используются для ускорения доступа к сервисам Google, в частности, для видео на YouTube.