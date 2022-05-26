США против отключения России от интернета
Об этом сегодня заявил на брифинге официальный представитель ведомства Нед Прайс. По его словам, власти США призвали технологические компании не ограничивать интернет в России, чтобы граждане страны могли получать доступ к независимой информации.
Ранее сервис YouTube заявил, что остается в России. При этом Google, пишет издание РБК, предупредил российских провайдеров о расторжении договоров на обслуживание серверов Google Global Cache. Они используются для ускорения доступа к сервисам Google, в частности, для видео на YouTube.
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