Росіяни обстріляли Харків: 7 загиблих, 17 поранених

Російські окупанти обстрілюють Харків, наразі відомо про 7 загиблих. Влада закликає усіх залишатися в укриттях.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

Пряма мова: «Ворог підступно обстріляв Харків. Під ударами опинилися Шевченківський та Київський райони, район Павлового Поля.

Загинули 7 мирних мешканців, 17 зазнали поранення, серед них 9-річна дитина.

Деталі: Глава ОВА закликав громадян без нагальних потреб не перебувати на вулицях: «Дослухатися до сигналів тривоги та перебувати під час таких сигналів в укриттях».

Співрозмовник УП в керівництві області відзначив, що росіяни стріляють попередньо із території Бєлгородської області.

Спочатку Синегубов повідомляв про 7 поранених та 4 загиблих. Пізніше кількість жертв зросла до 5, поранених до 10 людей, у тому числі дитина.