МЗС Британії: російську агресію можна зупинити лише силою Глава Міноборони Естонії: війну треба закінчити не дипломатією, а вибити росіян з України » Польща купує близько 500 пускових установок M142 HIMARS Збройні сили Польщі отримають майже п’ять сотень американських ракетних систем HIMARS. Про це сьогодні повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. Нове озброєння потрібне для посилення ракетних військ і артилерії армії Польщі. Замовленням пускових установок M142 HIMARS країна починає реалізацію ракетної програми під назвою Homar. Нова зброя надійде на озброєння понад 80-ти сформованим батареям реактивної артилерії польського війська. “Ми збільшуємо можливості ракетних військ та артилерії! Я підписав запит щодо придбання близько 500 пускових установок M142 HIMARS для потреб понад 80 системних батарей HOMAR. Ми плануємо високий рівень полонізації техніки та її інтеграцію з польською системою бойового управління”, – повідомив Блащак. Комплекс HIMARS Фото: shephardmedia.com При реалізації програми Homar Польща планує локалізувати виробництво багатьох складових пускових установок M142 HIMARS на своїх підприємствах оборонної промисловості. Презентація системи Homar Про деталі польської ракетної програми Homar, стало відомо у 2017 році. Тоді загальна вартість програми оцінювалася у 8-10 млрд польських злотих.