 
«  
  »

Польща купує близько 500 пускових установок M142 HIMARS

Збройні сили Польщі отримають майже п’ять сотень американських ракетних систем HIMARS.

Про це сьогодні повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Нове озброєння потрібне для посилення ракетних військ і артилерії армії Польщі.

Замовленням пускових установок M142 HIMARS країна починає реалізацію ракетної програми під назвою Homar.

Нова зброя надійде на озброєння понад 80-ти сформованим батареям реактивної артилерії польського війська.

“Ми збільшуємо можливості ракетних військ та артилерії! Я підписав запит щодо придбання близько 500 пускових установок M142 HIMARS для потреб понад 80 системних батарей HOMAR.

Ми плануємо високий рівень полонізації техніки та її інтеграцію з польською системою бойового управління”, – повідомив Блащак.

HIMARS

При реалізації програми Homar Польща планує локалізувати виробництво багатьох складових пускових установок M142 HIMARS на своїх підприємствах оборонної промисловості.

Про деталі польської ракетної програми Homar, стало відомо у 2017 році. Тоді загальна вартість програми оцінювалася у 8-10 млрд польських злотих.

26 мая, 2022 | Category: Мир, Новости

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  