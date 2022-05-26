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Найбільша нафтова компанія Норвегії вийшла зі спільних з РФ проєктів

Найбільша нафтова компанія Норвегії Equinor припинила співпрацю з Росією.

Вона вийшла з усіх спільних з РФ проєктів. Про це написав у Telegram голова Офісу президента Андрій Єрмак, передають новини сьогодні.

Крім того, Євросоюз заморозив резерви Центробанку Росії на €23 млрд.

У США та Великобританії відмовилися від ідеї Росії послабити проти неї санкції в обмін на розблокування українських портів.

«Очікуємо таких же дій і від ЄС. Ніколи не можна йти на умови злочинців», — зазначив Єрмак.

Єврокомісія хоче оголосити порушення санкційного режиму злочином на рівні Євросоюзу. Це дозволить створити загальноєвропейські правила, з якими стане простіше розслідувати, висувати обвинувачення та карати за порушення санкцій. Зараз різні кримінальні визначення та санкції щодо порушення обмежень ще можуть призвести до безкарності.

26 мая, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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