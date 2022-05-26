Найбільша нафтова компанія Норвегії вийшла зі спільних з РФ проєктів

Найбільша нафтова компанія Норвегії Equinor припинила співпрацю з Росією.

Вона вийшла з усіх спільних з РФ проєктів. Про це написав у Telegram голова Офісу президента Андрій Єрмак, передають новини сьогодні.

Крім того, Євросоюз заморозив резерви Центробанку Росії на €23 млрд.

У США та Великобританії відмовилися від ідеї Росії послабити проти неї санкції в обмін на розблокування українських портів.

«Очікуємо таких же дій і від ЄС. Ніколи не можна йти на умови злочинців», — зазначив Єрмак.