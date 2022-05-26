Манифест нового мира

Молодой писатель из Колумбии Габриэль Гарсия Маркес, побывав в 1957 на Московском фестивале молодежи и студентов, сказал: «Счастье советского народа и правительства заключается в том, что народ просто не знает, как он плохо живет». После этого его книги перестали издавать в СССР.

Но если исторические параллели повторяются через 60-100 лет, через поколения и движение технического прогресса, значит сам мир остался неизменен, и его обновление будет стучаться в двери со все возрастающим постоянством.

Если ВМВ ничему не научила, то ТМВ будет маячить на горизонте, пока кто-то окончательно не возьмет на себя коллективную ответственность за по-настоящему человеческий прогресс цивилизации.

Единственный локомотив на сегодня — это Запад. Не смотря на то, что часть стран Запада по-сути разложилась в беспамятстве от сытой и спокойной жизни.

А Украина, страны Восточной Европы, это форпост Запада, страны, которые должны будут его разбудить и возможно взять на себя лидерство в ближайшей перспективе.

Как это сделать?

Ответ простой — объединение на новой основе, с новым центром.

Страны Балтии, Польша, Молдова, Румыния, Чехия и Словакия, и конечно же — Украина! От моря до моря.

Мы ждем в этом союзе и обновленную Венгрию, Болгарию, друзей на Адриатическом побережье.

Это сложный путь, это годы дружбы, компромиссов и нулевых решений. Но это единственный путь для мира изменить этот мир, поставив в основу базис новых идей будущего европейской, а затем возможно и мировой цивилизации.

Создав бастион из союза славянских государств в Европе, мы получим объединение, по мощи превышающее через ближайшие десятилетия и Францию и Германию.

А по уверенности следованию общей цели, мы сможем стать мировым лидером!

Убрав границы и препятствия, выработав общую военную и экономическую политику, мы станем новой кровью мира. Молодого мира будущего.