Лондон и Мадрид призвали НАТО противодействовать деятельности России в Африке

Наряду с вторжением России в Украину, расширение влияния и деятельности Москвы в Африке представляет собой угрозу безопасности стран НАТО и заслуживает мер, направленных на устранение этой угрозы.

Об этом заявили в среду министры обороны Великобритании и Испании.

На совместной пресс-конференции в Мадриде министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что расширение операций РФ и российских частных военных компаний, таких. как «Вагнер», в таких странах, как Мали и Ливия, «весьма очевидно», и обвинила их в разжигании организованной преступности и терроризма.

«НАТО не может оставаться безучастной в этой ситуации», – добавила она.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, находящийся в Мадриде в преддверии саммита НАТО в Испании в конце июня, заявил, что рост нестабильности в сочетании с голодом в Африке может существенно повлиять на Европу.

«Если (Россия) может использовать потоки мигрантов в качестве оружия в одном конце Европы, то она, безусловно, может использовать его и в другом», – сказал он.

Уоллес сослался на то, что в прошлом году Россия поддержала Беларусь, которая направила тысячи мигрантов, спасающихся от войны в других частях мира, пересечь границу в направлении Польши в ответ на санкции ЕС.

Уоллес поддержал призыв Роблес к НАТО включить защиту своего южного фланга в новую стратегическую концепцию, основную военную доктрину, которая будет разработана на саммите в Мадриде.