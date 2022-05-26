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ISW: российские войска могут вскоре начать битву за Северодонецк

Разрушенный мост на автодороге, связывающей Северодонецк с Лисичанском
Copyright: Getty Images
Image caption: Разрушенный мост на автодороге, связывающей Северодонецк с Лисичанском

Институт изучения войны выпустил ежедневную сводку о российском вторжении в Украину. Вот главные события и прогнозы.

  • Российские войска могут в ближайшие дни начать битву за Северодонецк.
  • Российские силы уделяли первостепенное внимание наступлению к востоку и западу от Попасной, чтобы перерезать украинские сухопутные коммуникации к юго-западу от Северодонецка и завершить усилия по окружению в Луганской области. Битва за Северодонецк может начаться прежде чем удастся полностью отрезать украинские коммуникации к юго-западу и северо-западу от города.
  • Войска России, вероятно, вошли в Лиман и могут использовать этот плацдарм для координации наступления к юго-востоку от Изюма, чтобы оттуда начать наступление на Северск.
  • Был нанесен удар по городу Запорожье в попытке вывести из строя ключевой логистический узел для украинских сил, действующих на востоке.
26 мая, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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