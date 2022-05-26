Зеленский готов вести переговоры только с Путиным США против отключения России от интернета » ISW: российские войска могут вскоре начать битву за Северодонецк Getty Images Copyright: Getty Images Разрушенный мост на автодороге, связывающей Северодонецк с Лисичанском Image caption: Разрушенный мост на автодороге, связывающей Северодонецк с Лисичанском Институт изучения войны выпустил ежедневную сводку о российском вторжении в Украину. Вот главные события и прогнозы. Российские войска могут в ближайшие дни начать битву за Северодонецк.

Российские силы уделяли первостепенное внимание наступлению к востоку и западу от Попасной, чтобы перерезать украинские сухопутные коммуникации к юго-западу от Северодонецка и завершить усилия по окружению в Луганской области. Битва за Северодонецк может начаться прежде чем удастся полностью отрезать украинские коммуникации к юго-западу и северо-западу от города.

Войска России, вероятно, вошли в Лиман и могут использовать этот плацдарм для координации наступления к юго-востоку от Изюма, чтобы оттуда начать наступление на Северск.

Был нанесен удар по городу Запорожье в попытке вывести из строя ключевой логистический узел для украинских сил, действующих на востоке.