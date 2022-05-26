ISW: российские войска могут вскоре начать битву за Северодонецк

Институт изучения войны выпустил ежедневную сводку о российском вторжении в Украину. Вот главные события и прогнозы.
- Российские войска могут в ближайшие дни начать битву за Северодонецк.
- Российские силы уделяли первостепенное внимание наступлению к востоку и западу от Попасной, чтобы перерезать украинские сухопутные коммуникации к юго-западу от Северодонецка и завершить усилия по окружению в Луганской области. Битва за Северодонецк может начаться прежде чем удастся полностью отрезать украинские коммуникации к юго-западу и северо-западу от города.
- Войска России, вероятно, вошли в Лиман и могут использовать этот плацдарм для координации наступления к юго-востоку от Изюма, чтобы оттуда начать наступление на Северск.
- Был нанесен удар по городу Запорожье в попытке вывести из строя ключевой логистический узел для украинских сил, действующих на востоке.
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