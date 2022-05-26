ЕС, США и Великобритания создали международную группу по расследованию военных преступлений в Украине

Евросоюз, США и Великобритания объявили о создании консультативной группы по расследованию военных преступлений (Atrocity Crimes Advisory Group, ACA) в Украине.

Комиссия будет поддерживать работу Генпрокуратуры Украины по документированию, хранению и анализу доказательств преступлений, совершенных военнослужащими российских войск в Украине, с целью привлечения их к уголовной ответственности.

«Свидетельства о преступлениях, совершенных российскими войсками в Украине, продолжают накапливаться. Сначала насилие выражалось в бомбардировках, ракетных и артиллерийских обстрелах густонаселенных городов и сел, что привело к гибели тысяч мирных жителей и разрушению гражданской инфраструктуры», – говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

«Очень важно обеспечить, чтобы все виновные в ужасных злодеяниях, совершенных во время неспровоцированной военной агрессии России в Украине, предстали перед судом. Военные преступления не могут остаться безнаказанными», – заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Большинство криминальных экспертов из консультативной группы будут находиться в Польше в целях безопасности.