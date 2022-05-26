Бапйден будет защищать Тайвань

Конфликт между Тайванем и КНР длится с 1949 года — после гражданской войны и победы коммунистической партии проигравшая сторона укрылась на острове в 130 километрах от материка. Там, в столице — Тайбэе сформировалось демократическое правительство, органы власти, была принята конституция. В Пекине эту территорию, впрочем, считают частью КНР. Известную как «Политика одного Китая» линию поддерживают и Соединенные Штаты. Вашингтон начал нормализацию отношений с КНР в начале 1970-х, а уже в 1979-м Конгресс принял «Акт об отношениях с Тайванем», предоставив дополнительные гарантии Тайбэю.

«У Конгресса были опасения в связи с тем, чтобы Тайвань не оказался брошенным на произвол судьбы и поэтому приняли «Акт об отношениях с Тайванем», который, возможно, предоставляет даже больше гарантий безопасности Тайваню, чем президент на тот момент хотел. Он гарантирует, что США предоставят Тайваню возможность защищать себя, включая, среди прочего, продажу оружия. В документе также выражается приверженность США мирному решению вопроса о законном правительстве Китая и говорится, что любое немирное решение вопроса вызывает серьезную озабоченность и представляет угрозу миру и безопасности», — рассказал в интервью «Голосу Америки» профессор Дэвид Ло (David Law) из Университета Вирджинии.

Официальных дипломатических отношения между США и Тайванем нет. Помимо принятого Конгрессом закона, взаимодействие Вашингтона и Тайбэя регулирует еще целый ряд правовых актов, включая соглашение о «Шести гарантиях» и три «коммюнике». Впрочем, несмотря на обилие документов, призванных внести ясность, политика США в отношении Тайваня получила название «политики стратегической двусмысленности».

«Целью закона об отношениях с Тайванем, в понимании большинства, была поддержка мирного урегулирования напряженности между Тайванем и КНР. Но частью этого была политика “стратегической двусмысленности”. Она заключается в том, что всегда существовало негласное понимание или ожидание, что если КНР применит силу против Тайваня, то Соединенные Штаты, возможно, используют свой военный потенциал для защиты Тайваня. И это, конечно, сильно отличается от уровня официальных обязательств США по отношению к Украине, где у нас не было даже этого квази-союза, как некоторые называют Закон об отношениях с Тайванем», — рассказывает Карла Фриман (Carla Freeman) из Института Мира США.

Заявление Джо Байдена в понедельник о готовности ответить военным способом на потенциальную агрессию Китая тут же спровоцировало вопрос — означает ли это отказ от политики двусмысленности в пользу вполне ясно озвученного намерения. Однако в администрации США поспешил заверить, что глава Белого дома говорил только о гарантиях, данных в рамках действующих законов. Обозреватели, тем временем, отмечают — подобные заявления президент делал уже минимум трижды.

«Это отражает, что он думает, особенно в контексте российского вторжения в Украину. США очень обеспокоены тем, что Китай может последовать примеру России и применить силу для возвращения Тайваня. Думаю, что слова президента указывают на обеспокоенность по поводу применения силы и на приверженность США сдерживанию Пекина. Но это не означает, что США изменили политику «Одного Китая» или стратегию двусмысленности. Это по-прежнему двойственно. Байден сказал, что США намерены помочь Тайваню. Но как США могут и будут это делать? Отправят войска? Или оружие как в случае с Украиной? В этом вопросе нет ясности», — отметил в интервью «Голосу Америки» Суишенг Джао (Suisheng Zhao) из Денверского университета.

Угрозу военного вторжения на Тайвань в ближайшее время обозреватели считают достаточно низкой. Однако война в Украине может внести коррективы в расчеты КНР, на фоне растущего напряжения между Пекином и Тайбэем.

«Очевидно, что китайское руководство очень внимательно следит за ситуацией в Украине. Отчасти поскольку они пытаются понять, что произойдет, если они решат действовать силовым методами на Тайване. Поэтому одно из предположений заключается в том, что президент Байден, возможно, пытается снизить двусмысленность и дать КНР понять, что им не следует идти на этот риск. И что, если они пойдут — ответ может быть сильнее, чем они ожидали. С этой точки зрения дипломаты могут быть обеспокоены заявлением, но президент поступает правильно с точки зрения поддержания мира», — отметил Дэвид Ло.

Тем временем в Конгрессе США заявляют о широкой двухпартийной поддержке Тайваня. А эксперты напоминают: финальное слово относительно решений о применении военной силы в случае необходимости будет именно за законодателями.