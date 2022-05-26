Байден встретится с родственниками жертв стрельбы в техасской школе

Президент Джо Байден заявил в среду, что он и первая леди Джилл Байден отправятся в ближайшие дни в Техас, чтобы встретиться с семьями, чьи дети погибли в результате стрельбы в начальной школе в городе Увальде.

Байден сказал об этом, выступая в Белом доме по случаю подписания им указа о реформе полиции. Президент подписал этот документ в двухлетнюю годовщину со дня смерти Джорджа Флойда, афроамериканца, погибшего при задержании полицейскими в Миннеаполисе. Смерть Флойда вызвала протесты по всей стране и в мире в целом.

Президент упомянул стрельбу в Увальде, которую, по данным полиции, устроил 18-летний Сальвадор Рамос. Американцы были шокированы числом погибших: в результате стрельбы были убиты 19 учеников и двое учителей.

«Джилл и я поедем в Техас в ближайшие дни, чтобы встретиться с семьями, чтобы передать им наши чувства, чувство их боли, и, надеюсь, мы немного утешим горожан», — сказал Байден.

Немногим больше недели назад президент посетил Буффало, штат Нью-Йорк, чтобы утешить семьи десяти человек, убитых в супермаркете сторонником теории о превосходстве белой расы. Почти все погибшие в Буффало были афроамериканцами.

«Я устал от этого», — сказал Байден в среду.

Президент призвал Сенат как можно скорее утвердить кандидатуру Стивена Деттельбаха на пост главы Бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам. В задачи этого ведомства входит обеспечение соблюдения законов об оружии. Деттельбах появился на слушаниях в Сенате в среду.

Байден также возобновил свою критику оружейного лобби, которое борется с попытками наложить более строгие правила в отношении производителей и продавцов оружия. «Где смелость противостоять очень мощному лобби?» — сказал президент.