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ЗСУ вщент розбили 58 армію ворога, яку окупанти називали однією з передових у Росії

На півдні України була вщент розбита 58 армія ворога, яку самі окупанти називали однією з передових в Росії

Про це повідомляють у СБУ з перехоплених розмов самих російських загарбників.

«ОТ 58-ой армии вообще ничего не осталось. Она считалась самой тяжелой армией в Южном военном округе. По итогу, от нее не осталось практически ничего. Валера Бакин в 58-ой армии служил. У него в роте ни одного человека живого нет. Ни одного! Всех, короче, поубивали. Всю роту. У нас там тоже есть роты, где осталось 3 человека, 4 человека», – розповідає своїй дружині російський військовий.

«У 2018 році її переоснастили найновішими озброєнням і технікою, «аналогов которым нет», а зараз ЗСУ зробили так, що «нєт» самої 58 армії Південного воєнного округу РФ», – додали в СБУ.

25 мая, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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