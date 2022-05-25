ЗСУ вщент розбили 58 армію ворога, яку окупанти називали однією з передових у Росії

Про це повідомляють у СБУ з перехоплених розмов самих російських загарбників.

«ОТ 58-ой армии вообще ничего не осталось. Она считалась самой тяжелой армией в Южном военном округе. По итогу, от нее не осталось практически ничего. Валера Бакин в 58-ой армии служил. У него в роте ни одного человека живого нет. Ни одного! Всех, короче, поубивали. Всю роту. У нас там тоже есть роты, где осталось 3 человека, 4 человека», – розповідає своїй дружині російський військовий.

«У 2018 році її переоснастили найновішими озброєнням і технікою, «аналогов которым нет», а зараз ЗСУ зробили так, що «нєт» самої 58 армії Південного воєнного округу РФ», – додали в СБУ.