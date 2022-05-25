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Зеленский пообещал бороться за четыре города на Донбассе

Президент Украины заявил, что Россия бросила все силы на захват Лимана, Попасной, Северодонецка и Славянска

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия использует все имеющиеся у нее средства в борьбе за четыре города на Донбассе.

«Ситуация на Донбассе сейчас очень трудная, – заявил Зеленский в своем ежевечернем обращении к стране во вторник. – Практически вся мощь российской армии, все, что у них осталось, брошено на наступление там. Лиман, Попасная, Северодонецк, Славянск – оккупанты хотят уничтожить там все».

Зеленский заявил, что украинская армия дает отпор, но «потребуется время и еще много усилий с нашей стороны, чтобы преодолеть их преимущество в количестве техники и оружия».

Он заявил, что украинцы должны гордиться тем, что они сдерживали Россию три месяца в войне, которая, по расчетам многих в России и на Западе, должна была продлиться три дня.

Зеленский призвал Запад предоставить Украине еще больше оружия, в том числе реактивные системы залпового огня и танки, чтобы она продолжала борьбу.

25 мая, 2022 | Category: Новости, Россия, Украина

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