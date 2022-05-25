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В Україні встановили 8 окупантів, які катували українців та вбили сім’ю старости Мотижина

Українські правоохоронці встановили особи російських військовослужбовців, які вбили сім’ю старости села Мотижин і причетні до тортур українців. Після катувань окупантів вижили лише 3 людини.

ДжерелоОфіс генпрокурораСБУFacebook-сторінка генпрокурора Ірини Венедіктової

Деталі: Зокрема, встановлено 5 військовослужбовців ЗС РФ та 3 найманців ПВК «Вагнер». Вони причетні як мінімум до 14 епізодів злочинів. Лише 3 особи вижили після їхніх тортур.

Пряма мова Венедіктової: «Прокурори Київської обласної та Києво-Святошинської окружної прокуратур спільно з СБУ ідентифікували причетних до звірств у Мотижині:

  • старший лейтенант Олег Крикунов — командир взводу 37 окремої мотострілкової бригади 36 загальновійськової армії
  • сержант Чінгіс Гончіков — командир відділення — командир бойової машини 37 окремої мотострілкової бригади 36 загальновійськової армії
  • сержант Олександр Ванчіков — командир відділення 37 окремої мотострілкової бригади 36 загальновійськової армії
  • сержант Магомедмірза Сулейманов — командир бойової машини 37 окремої мотострілкової бригади 36 загальновійськової армії
  • старший лейтенант Віталій Дмітрієв командир взводу 37 окремої мотострілкової бригади 36 загальновійськової армії
  • Сергій Сазанов — член ПВК «Вагнер»
  • Сергій Сазонов — водій відділення КШМ ПВК «Вагнер»
  • Олександр Ступніцький — розвідник-зв’язківець 1 розвідувально-штурмового взводу 1 розвідувально-штурмової роти ПВК «Вагнер».

Деталі: Слідством встановлено, що у березні 2022 року окупанти викрали з дому старосту села Мотижин Ольгу Сухенко, її чоловіка та сина.

За словами генпрокурора, в місці свого «базування» росіяни катували їх, вибиваючи інформацію про ЗСУ та тероборону.

Пряма мова Венедіктової: «Просто на очах у матері вони спочатку прострелили ногу синові, а потім вбили пострілом у голову. Вся сім’я загинула від множинних вогнепальних поранень.

25 мая, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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