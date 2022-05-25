В Україні встановили 8 окупантів, які катували українців та вбили сім’ю старости Мотижина

Джерело: Офіс генпрокурора, СБУ, Facebook-сторінка генпрокурора Ірини Венедіктової
Деталі: Зокрема, встановлено 5 військовослужбовців ЗС РФ та 3 найманців ПВК «Вагнер». Вони причетні як мінімум до 14 епізодів злочинів. Лише 3 особи вижили після їхніх тортур.
Пряма мова Венедіктової: «Прокурори Київської обласної та Києво-Святошинської окружної прокуратур спільно з СБУ ідентифікували причетних до звірств у Мотижині:
- старший лейтенант Олег Крикунов — командир взводу 37 окремої мотострілкової бригади 36 загальновійськової армії
- сержант Чінгіс Гончіков — командир відділення — командир бойової машини 37 окремої мотострілкової бригади 36 загальновійськової армії
- сержант Олександр Ванчіков — командир відділення 37 окремої мотострілкової бригади 36 загальновійськової армії
- сержант Магомедмірза Сулейманов — командир бойової машини 37 окремої мотострілкової бригади 36 загальновійськової армії
- старший лейтенант Віталій Дмітрієв командир взводу 37 окремої мотострілкової бригади 36 загальновійськової армії
- Сергій Сазанов — член ПВК «Вагнер»
- Сергій Сазонов — водій відділення КШМ ПВК «Вагнер»
- Олександр Ступніцький — розвідник-зв’язківець 1 розвідувально-штурмового взводу 1 розвідувально-штурмової роти ПВК «Вагнер».
Деталі: Слідством встановлено, що у березні 2022 року окупанти викрали з дому старосту села Мотижин Ольгу Сухенко, її чоловіка та сина.
За словами генпрокурора, в місці свого «базування» росіяни катували їх, вибиваючи інформацію про ЗСУ та тероборону.
Пряма мова Венедіктової: «Просто на очах у матері вони спочатку прострелили ногу синові, а потім вбили пострілом у голову. Вся сім’я загинула від множинних вогнепальних поранень.
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