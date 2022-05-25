В Израиле обнаружили пещеру, из которой царь Ирод Великий «черпал» свою роскошь

Международной командой археологов была найдена на территории Израиля пещера, в которой добывалось сырье для изготовления знаменитых роскошных ванн царя Ирода Великого.

Эксперты всегда считали, что ванны были сделаны из сырья, добытого в Древнем Египте. Отсутствие древних «алебастровых» карьеров в Южном Леванте привело к появлению гипотезы о том, что все найденные на данной территории алебастровые сосуды, происходили из Египта, а из местного сырья изготавливали только изделия низкого качества.

Однако новое исследование опровергло данную гипотезу. Ученые провели анализ образцов кальцита, отобранных в недавно открытой древней каменоломне в пещере Теомим, расположенной на западных склонах Иерусалимских холмов. Эта пещера находится недалеко от современного израильского города Бейт-Шемеш.

Затем группа ученых провела сравнительный анализ. Полученные результаты археологи сравнили с результатами ранее проведенных анализов образцов египетского алебастра. Кроме того, впервые такому анализу были подвергнуты и сами ванны Ирода Великого.

Источник сырья для алебастровых изделий невозможно определить традиционными археологическими методами. Поэтому в новом исследовании был применен специально разработанный метод, основанный на междисциплинарном подходе. Он позволил точно установить, что царские ванны Ирода Великого были изготовлены из местного сырья, которое добывалось на территории современного Израиля, а не было привезено из Египта.

«Тот факт, что обе ванны однозначно были сделаны в Израиле, а не в Египте, как можно было бы ожидать из-за высокого качества камня, стал для нас особенным сюрпризом, — говорит профессор Арен Маэйр. — Это означает, что Ирод Великий использовал местную продукцию, а производство алебастра в Иудее во второй половине первого века до нашей эры было достаточно развито и имело достаточно высокое качество, чтобы удовлетворить роскошные стандарты Ирода, одного из лучших строителей среди царей того периода».