Ушедший в отставку дипломат: МИД РФ несёт часть ответственности за войну Бывший сотрудник российского постоянного представительства при ООН в Женеве Борис Бондарев, который в понедельник заявил о своей отставке в знак протеста против войны с Украиной, рассказал западным СМИ о мотивах своей отставки и о том, кто, по его мнению, несёт наибольшую ответственность за войну. В интервью The New York Times Бондарев сказал, что в развязывании конфликта виноват не только президент России Владимир Путин, но и российский МИД. По словам дипломата, его бывшие сослуживцы, в частности, несут ответственность за то, что убеждали руководство, что Россия может одержать в Украине быструю победу. «Они неправильно оценили Украину, неправильно оценили Запад, и вообще неправильно оценили всё», – сказал Бондарев об ошибках в анализе Кремля перед началом вторжения. «МИД тоже виноват, поскольку не сообщал ту информацию, которая должна была быть у дипломатов, а, наоборот, посылая отчёты о том, что всё прекрасно». Издание «Важные истории» ранее писало, что Путин перед началом войны действительно был убеждён в скором разгроме Украины, но утверждало, что такое мнение у него формировала ФСБ, а не МИД. По словам Бондарева, среди его коллег есть те, кто разделяет его взгляды на войну, и некоторые после её начала даже ушли в отставку, не выступив, впрочем, в отличие от него, с публичными заявлениями. Об этом же сообщал «Коммерсантъ». Дипломат, однако, признал, что такие взгляды среди сотрудников МИДа в меньшинстве: «Многие до сих пор верят в пропаганду, которую они при этом сами помогают создавать». По его словам, ряд коллег считает, что Запад пойдёт на уступки перед лицом ядерных угроз со стороны России. Он, как утверждает, спрашивал коллег, действительно ли они хотят, чтобы их дети жили среди «радиоактивных руин», на что получал ответ, что «ценности важнее». Бондарев, согласно сайту отделения ООН в Женеве, занимал в постоянном представительстве должность советника. По его словам, он находился на дипломатической службе 20 лет. Он сообщил об отставке накануне, опубликовав открытое письмо. «Развязанная Путиным агрессивная война с Украиной, а по факту со всем западным миром, – не только преступление против украинского народа, но и, пожалуй, самое тяжкое преступление против народа России», – написал он на своей странице в социальной сети LinkedIn. МИД отставку пока не комментировал. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во вторник заявил: «Господин Бондарев больше не с нами, скорее против нас. Он осуждает действия российского руководства, а они поддерживаются почти всем населением нашей страны».