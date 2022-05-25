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Україна просить Саудівську Аравію допомогти розв’язати кризу з пальним

Саудівська Аравія може допомогти Україні подолати кризу з пальним, вважає міністр закордонних справ Дмитро Кулеба

Про це глава МЗС Дмитро Кулеба написав у твітері після зустрічі з міністром закордонних справ Саудівської Аравії принцем Фейсалом Бинь Фарханом Аль-Саудом.

«Україна та Саудівська Аравія – друзі та партнери. Зосередилися на способах розблокувати експорт продуктів харчування з України до арабських та африканських країн. Королівство може відіграти важливу роль. Я також попросив нам вирішити нашу паливну кризу», — написав Кулеба.

25 мая, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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