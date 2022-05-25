Україна просить Саудівську Аравію допомогти розв’язати кризу з пальним

Про це глава МЗС Дмитро Кулеба написав у твітері після зустрічі з міністром закордонних справ Саудівської Аравії принцем Фейсалом Бинь Фарханом Аль-Саудом.

«Україна та Саудівська Аравія – друзі та партнери. Зосередилися на способах розблокувати експорт продуктів харчування з України до арабських та африканських країн. Королівство може відіграти важливу роль. Я також попросив нам вирішити нашу паливну кризу», — написав Кулеба.