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Україна отримала від Чехії ескадрилью ударних Мі-24

Уряд Чехії надав Україні деяку кількість ударних вертольотів радянського виробництва типу Мі-24. Поставка цих машин «відбулась у минулі тижні». Передача Україні чеських Мі-24 була демонстрацією солідарності НАТО з нашою державою, пише The Wall Street Journal.

За даними довідника The Military Balance за 2021 рік, Чехія мала в своєму розпорядженні усього 7 вертольотів Мі-24Д. Ймовірно, чеський уряд передав Україні усі сім наявних машин цього типу. Тим більш, що Міноборони Чехії ще в 2019 році зібралось продати всі свої Мі-24Д.

Чехія готова передати Україні значно більше вертольотів радянського чи російського виробництва. У розпорядженні чеських збройних сил є також 16 вертольотів Ми-171Ш, 10 вертольотів Ми-35П, п’ять Ми-17 та чотири Ми-8. Але натомість Прага хоче, аби США прискорило поставку своїх вертольотів типу UH-1Y Venom та AH-1Z Viper.

За укладеним в 2019 році контрактом вартістю 646 мільйонів доларів, поставка восьми багатоцільових гелікоптерів UH-1Y Venom та чотирьох AH-1Z Viper має відбутись у 2024-2024 роках.

Вертольоти типу AH-1Z Viper та UH-1Y Venom, ілюстративне фото з відкритих джерел
25 мая, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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