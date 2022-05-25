Уход ВСУ из Светлодарска объяснили угрозой окружения и необходимостью стабилизации фронта

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) покинули населенный пункт Светлодарск Донецкой области, чтобы избежать серьезных потерь или окружения войсками оккупантов. Перемещение украинских сил является реализаций маневренной обороны.

Об этом советник главы Министерства внутренних дел Виктор Андрусив написал в своем Telegram-канале.

По его словам, ВСУ реализовывают маневренную оборону, что означает нанесение противнику наибольшего урона при максимально возможном сохранении собственных сил.

«Это означает, что иногда приходится отступать от рубежей, которые не несут стратегический характер, с целью избегания окружения или значительных потерь. Поэтому никакого предательства в этом нет», — написал Андрусив.

Именно такое отступление вчера было осуществлено подразделениями ВСУ в Светлодарске.

Советник министра допустил, что в данном районе возможно еще несколько подобных маневров со стороны украинских военных. Их основная цель — стабилизация линии фронта.