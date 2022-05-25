Строковик Нацгвардії збив другий за місяць літак окупантів

Військовий Національної гвардії вдруге за місяць збив російський військовий літак над Запорізькою областю.
Про це повідомили на сторінці Національної гвардії України в Facebook.
Згідно з повідомленням, другим бойовим «трофеєм» військовослужбовця став бойовий штурмовик росіян Су-25.
«23 травня під час виконання бойових завдань в Запорізькій області, військовослужбовець строкової служби Національної гвардії України, вже вдруге за місяць завдав непоправних втрат ворогу. Влучним пострілом нацгвардієць знищив бойовий штурмовик окупантів СУ-25», – зазначили в НГУ.
Про збиття цього літака напередодні, 24 травня, повідомили в пресцентрі Сил оборони Запорізького краю. Того ж дня воїни ЗСУ знищили над Запоріжжям три безпілотники «Орлан-10».
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