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Стрілянина у школі в США: Байден звернувся до нації

Джо Байден

Про це повідомляє Reuters.

«Як нація, ми повинні запитати: коли, в ім’я Бога, ми збираємося протистояти збройовому лобі?» — запитав Байден у зверненні.

Президент США закликав конгрес вжити заходів, щоб запобігти новим інцидентам зі стріляниною у громадських місцях, зокрема, у навчальних закладах.

Також Байден наказав приспустити національні прапори на згадку про загиблих.

24 травня учень влаштував стрілянину біля школи в американському місті Ювалд, штат Техас. 18-річний підозрюваний, учень середньої школи, також мертвий. З’ясувалося також, що перед тим, як вчинити стрілянину у школі, зловмисник вбив свою бабусю.

Стрілець, якого джерела правоохоронних органів і губернатор ідентифікували як Сальвадора Рамоса, мав пістолет, а також, можливо, гвинтівку.

25 мая, 2022 | Category: Новини українською, Новости, США

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