США надали $4 млн на розмінування в Україні

Цього тижня Сполучені Штати надали 4 млн доларів нової підтримки британській неурядовій організації Halo Trust, щоб допомогти Україні в розмінуванні території. Про це повідомило Посольство США в Україні з посиланням на інформацію Управління з політичних та військових справ Державного департаменту США.

Для очищення територій від російських наземних мін і нерозірваних бомб буде задіяно 10 команд, йдеться в повідомленні.

Раніше міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявляла про надання до 2 мільйонив фунтів на підтримку Halo Trust. «Це допоможе розчистити міни, які залишили російські сили, позначити на картах небезпечні зони, щоб люди могли повертатись до регіонів, які постраждали», — додає посадовиця.

Половина території України потребує розмінування, заявила очільниця Агенції з міжнародного розвитку США Саманта Пауер цього місяця.

В своєму твіті вона зауважила, що Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) щодня знешкоджує 2-6 тис. мін, щоб захистити мирне населення та забезпечити доступ до невідкладної допомоги.

Україні знадобиться щонайменше 5-7 років для розмінування всієї території, згідно з оцінками заступниці міністра внутрішніх справ України Мері Акопян, повідомляє сайт Кабінету міністрів України.

«Якщо ми говоримо про Україну, то наразі ми оцінюємо, що забруднено територію близько 300 тис. квадратних кілометрів. Це в десятки разів більша кількість ніж має міжнародний досвід. Виходячи з того, що один день активних бойових дій дорівнює до 30 днів розмінування, за найоптимістичнішими прогнозами нам необхідно 5-7 років до повного розмінування», – зазначила Мері Акопян.