Фінансист-мільярдер Джордж Сорос заявив під час свого виступу у Давосі, що напад РФ на Україну, імовірно, став початком Третьої світової війни, тож найкращий спосіб зберегти вільну цивілізацію — перемога Заходу над силами Путіна.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

“Вторгнення в Україну могло б стати початком Третьої світової війни, і наша цивілізація може не пережити її. Найкращий і, мабуть, єдиний спосіб зберегти нашу цивілізацію – якнайшвидше перемогти Путіна. У цьому суть”, – зазначив Сорос.

На його думку, наразі Путін, котрий раніше був переконаний, що “спецоперація” в Україні досягне всіх його цілей, тепер розуміє, що військова агресія була помилкою. Сорос переконаний, що очільник Кремля готується до переговорів щодо припинення вогню.

Проте, мільярдер зауважує, що Путіну більше не можна довіряти, тому перемир’я неможливе.

За словами Сороса, Європейський Союз має зрозуміти, що Путін може припинити постачання газу, “поки це справді боляче”.

Він також зауважив, що не може передбачити результат, але “Україна безумовно має шанси на перемогу”.