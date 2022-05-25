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Профессиональный дизайн интерьера в Киеве

Если вы ищите надежных специалистов, которые помогут воплотить в реальность самые смелые идеи по созданию дизайна интерьеров для жилых и нежилых помещений, обратите внимание на популярную столичную студию Ionosfera. Наши сотрудники работали с множеством проектов, используя как модные стилевые направления, так и классические приемы, ведь они держат руку на пульсе последних мировых тенденций и технических новинок. Также здесь заказчику помогут оформить помещение в индивидуальном стиле, подчеркнув его сильные стороны и скрыв недостатки.

Отменная работа дизайнеров

Мы тщательно готовимся ко встрече с каждым клиентом, заранее продумывая нюансы будущего обсуждения. Это позволяет сэкономить время, точнее обозначить будущие объемы работы и сформировать конечный результат. К примеру, сотрудничая с Ионосферой заказчик гарантировано получает такие преимущества:

  • Систематическое планирование. Еще на этапе обсуждения фронта работ дизайнеры просят клиента четко и детально описать его пожелания и даже отыскать на просторах интернета несколько картинок с привлекательными интерьерами. Нам важно знать функциональное предназначение комнат, их архитектурные особенности и точные параметры, ведь на основе этих данных специалист формирует развернутое техническое задание, позволяющее учесть все возможные трудности.
  • Компьютерная визуализация. Чтобы заказчик четко представил, как его пожелания будут выглядеть на практике, в студии предусмотрена услуга 3D-визуализации, в рамках которой создается трехмерная модель будущего интерьера с мельчайшими декоративными и функциональными деталями. Это позволяет оценить привлекательность и удобство выбранного дизайна, а также внести правки до начала ремонтных работ.
  • Продуманный график работ. Создавая дизайн-проект, сотрудники Ионосферы формируют четкий график выполнения, включая в него возможные задержки и форс-мажоры. Все этапы работы делятся на временные отрезки с учетом их сложности и технологических особенностей, что помогает клиенту четко понимать, когда проект можно будет сдавать в эксплуатацию.
  • Знание и применение современных технологий наравне с проверенными приемами для всех работников. Сотрудники студии, включая визуализаторов и мастеров декорирования, разбираются в основных процессах, базовых технологиях и нетипичных приемах ремонтно-строительных работ. Это помогает им использовать идеи и выбирать стили, которые можно будет реализовать на базе конкретного помещения.
  • Полный набор услуг. По желанию заказчика специалисты Ионосферы могут взять на себя не только создание дизайн-проекта и контроль его выполнения, но и полный спектр ремонтно-строительных работ. Например, мы отыщем для вас выгодные цены и условия поставок, согласуем сроки с предполагаемыми процессами ремонта и проверим, все ли товары соответствуют комплектности. При необходимости наши специалисты осуществят или проконтролируют хранения и занос материалов, а также замещение их аутентичными аналогами, если выбранные модели исчезли из продаж.

Грамотный и систематический подход к работе позволяет удовлетворить пожелания самых требовательных заказчиков, гарантируя высокое качество и быстрое выполнение работ.

Статья предоставлена: https://ionosfera.org/

25 мая, 2022 | Category: Новости

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