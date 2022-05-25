Певица Тамара Гвердцители отменила запланированные концерты в России и покинула страну

Певица Тамара Гвердцители отменила запланированные на полгода вперед концерты в России и покинула страну из-за войны на Украине. Об этом Гвердцители заявила в интервью на телеканале «Имеди», передает газета «Взгляд». При этом в издании отметили, что певица еще планирует вернуться в РФ и дать концерты через неопределенный срок.

Певица подчеркнула, что уважает Россию, в которой прожила 30 лет. Гвердцители назвала РФ частью своей жизни. Тем не менее чувство родины для нее сейчас сильнее.

Как рассказала вокалистка, вся ее семья по материнской линии родом из Одессы. В том числе и 83-летняя мама, которая, по словам артистки, сильно переживает из-за убийственной и разрушительной войны на родине.

«Она часто плачет. Все мои предки из Одессы родом. Для моей мамы там все улицы родные. Очень мне тяжело об этом говорить», — сказала певица.

Ранее Гвердцители отказалась от выступления в праздничном концерте, посвященном Международному женскому дню 8 Марта.

60-летняя Тамара (Тамрико) Гвердцители родилась и выросла в интеллигентной семье с древними аристократическими корнями. Прабабушка по отцовской линии, княгиня Мария Ильинична Хидибегиршвили-Амилахвари, училась в Париже и Петербурге, была свидетельницей Октябрьской революции, пережила три войны. Родственники по линии матери, одесские евреи, в начале войны были вынуждены бежать из Одессы от нацистов и после долгих мытарств осели в Тбилиси.

Там и встретились будущие родители певицы — ученый-кибернетик Михаил Гвердцители и учительница русского языка Инна Кофман. Брак представителя знатного рода и внучки одесского раввина нарушал тогдашние традиции и был определенным вызовом обществу. Но пара поженилась, в 1962 году у них родилась дочь Тамрико, а позже сын Павел. Тамара и ее младший брат свободно разговаривали на трех языках (грузинском, русском и идише) и пели песни разных народов.



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