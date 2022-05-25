Одеса залишається в пріоритетах ворога, росіяни не полишають спроб її захопити, – ОК «Південь»

Про це заявила Наталія Гуменюк, речниця сил охорони та оборони ОК «Південь» на брифінгу в Медіацентрі.

«Одеса залишається в пріоритетах ворога, омріяною до захоплення, омріяною до окупації. Але вона така ж омріяна для мирного життя самими одеситами», – наголосила Гуменюк.

За її словами, окупанти намагаються облаштувати позиції, зокрема і на Зміїному, щоб атакувати Одесу. А у Криму розгортаються додаткові дивізіони протиповітряної оборони.

Ракетні кораблі перебувають на території північно-західної частини Чорного моря і продовжують нести загрозу не лише південному регіону, а й всій території України своїми ракетними ударами.

«Сухопутний сценарій просування військ у нас під контролем, морський сценарій ми відстежуємо і готуємо певні моменти для ворогів. А повітряний сценарій залишається таким, що ми очікуємо на відповідне озброєння, яке допоможе нам ще більше захиститися», – пояснила вона.