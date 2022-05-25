Литва передасть Україні бронетехніку, вантажівки та позашляховики

Міністерство національної оборони та Збройні сили Литви готують нову партію військової допомоги Україні.

Про це повідомили у оборонному відомстві Литви.

Цією технікою країна продовжує допомагати Україні у протистоянні російській широкомасштабній агресії.

Україні передадуть: 20 гусеничних бронетранспортерів М113, 10 військових вантажівок та 10 позашляховиків для саперів.

«Ми передаємо 20 одиниць бронетехніки американського виробництва. Також відправляємо вантажівки та позашляховики в Україну. Скоординована підтримка з боку нас та союзників є вирішальним фактором перемоги України, а після перемоги – у захисті її суверенітету.», – каже міністр національної оборони Арвідас Анушаускас.

За словами міністра, вартість нового пакету військової допомоги Україні становить близько 15,5 млн. євро.

З відкритих джерел відомо, що Литва має більше 200 бронетранспортерів M113, в тому числі і в модифікації M113A1.

В Мінобороні Литви запевнили, що країна “докладає всіх зусиль для підтримки державності та незалежності України, підтримувала і підтримуватиме Україну всіма можливими способами, включно з військовою, фінансовою, гуманітарною та іншою необхідною допомогою”.

Вогнева установка ПЗРК FIM-92 Stinger у версії DMS. Фото: ЗС Литви

Литва вже передала Збройним Силам України ПЗРК Stinger, різну протитанкову зброю, бронежилети, каски, 120-мм міномети, стрілецьку зброю, боєприпаси, тепловізори, безпілотники, антидронові системи та радари спостереження.

Загалом військова допомога Литви наразі становить близько 100 мільйонів євро.

Легкий універсальний плаваючий М113 є гусеничним бронетранспортером, який перебуває на озброєнні армій різних країн світу. У початковій комплектації М113 був озброєний 12,7-міліметровим кулеметом та оснащений бензиновим двигуном. Згодом був декілька разів модернізований.

Його екіпаж складається із двох осіб: механіка-водія та командира. М113 здатний перевозити десантне відділення чисельністю до 11 осіб, а також служити основою для кількох десятків спеціалізованих машин.