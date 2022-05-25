Китай закликав світ сприяти відкриттю «зелених коридорів» для експорту українського зерна

Про це він сказав у ході переговорів у форматі відеоконференції зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок, передає CGTN.

«У сформованій ситуації міжнародна спільнота має сприяти якнайшвидшому припиненню вогню, сприяти створенню «зеленого каналу» для експорту зернових з України», — зауважив Ван І.

Тож Пекін готовий проводити консультації з цього питання з усіма зацікавленими сторонами.

Він зазначив, що «Китай не може залишитися осторонь при розв’язанні важливих проблем, що викликають підвищену увагу у світової громадськості».

Також міністр закордонних справ Китаю закликав припинити вогонь на території України.