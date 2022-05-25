Какие бывают электросамокаты и аксессуары к ним

Особую популярность среди украинской молодежи приобретают электросамокаты. Транспортное средство рассчитано на разные возрастные категории: взрослые могут использовать его для перемещения по личным делам, а дети — для активных и веселых заездов.
Принцип действия
Электросамокат похож на классический вариант, оснащенный мощной рамой с наличием на нем электрического двигателя и аккумуляторной батареи. Такая конструкция дает возможность чередовать или одновременно сочетать мускульный и электрический привод.
Электрическая энергия, которая необходима для приведения механизма в действие, накапливается в батарее аккумулятора. Электродвигатель оснащен контролем параметров, поэтому пользователь может задавать нужные характеристики устройству, например, контроль скорости. Дополнительно на транспортном средстве установлены тормозные колодки, которые могут быть:
- дисковыми;
- барабанными;
- клещевыми.
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Дополнительные функции
Кроме основных комплектующих, производители оснащают электросамокаты дополнительными аксессуарами, обеспечивающими комфорт передвижения в разных условиях.
- Складное фиксированное сидение. Удобно для передвижения на значительные расстояния.
- Багажник для перевозки необходимых вещей. Он может быть стационарным или съемным.
- Зеркало заднего вида.
- Передняя фара. Необходима для освещения проезжей части в случае передвижения в темное время суток.
- Дополнительная амортизационная подвеска. Приспособление существенно улучшает езду по неровной местности.
Рекомендация: при покупке электросамоката пользователям следует обратить внимание на репутацию фирмы-производителя и качество сборки. Также необходимо обратить внимание на стоимость и доступность комплектующих деталей.
Классификация
Среди основных критериев по классификации электросамокатов выделяют следующие.
В зависимости от возраста
Бывают детские и взрослые. Первый вариант характеризуется более легким весом и меньшим количеством дополнительных функций.
По назначению
Выделяют любительские и профессиональные. Во втором случае транспортное средство имеет более высокую мощность двигателя, что дает возможность развивать скорость свыше 25 км/ч (есть модели, способные ехать до 90 км/ч).
По количеству колес: двух- и трехколесные
Модели, оснащенные двумя колесами более маневренны, больше подходят для малокилометражных поездок. Трехколесный вариант электросамоката рассчитан на длительные путешествия, отличается высокой мощностью, но достаточно габаритный;
По типу привода
Он может быть цепным задним, полным и одинарным концентрированным.
Выбор электросамоката для ежедневного пользования — ответственный шаг. Грамотный и правильный подход к решению этого вопроса обеспечит вам долговременное и экономично выгодное передвижение по любой местности. Заказывайте товары проверенных производителей в интернет-магазине Алло – здесь вам обеспечен широкий выбор и высокое качество товара.
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