Какие бывают электросамокаты и аксессуары к ним

Особую популярность среди украинской молодежи приобретают электросамокаты. Транспортное средство рассчитано на разные возрастные категории: взрослые могут использовать его для перемещения по личным делам, а дети — для активных и веселых заездов.

Принцип действия

Электросамокат похож на классический вариант, оснащенный мощной рамой с наличием на нем электрического двигателя и аккумуляторной батареи. Такая конструкция дает возможность чередовать или одновременно сочетать мускульный и электрический привод.

Электрическая энергия, которая необходима для приведения механизма в действие, накапливается в батарее аккумулятора. Электродвигатель оснащен контролем параметров, поэтому пользователь может задавать нужные характеристики устройству, например, контроль скорости. Дополнительно на транспортном средстве установлены тормозные колодки, которые могут быть:

дисковыми;

барабанными;

клещевыми.

По выгодной цене заказать электросамокат в Кривом Роге можно в интернет-магазине Алло.

Дополнительные функции

Кроме основных комплектующих, производители оснащают электросамокаты дополнительными аксессуарами, обеспечивающими комфорт передвижения в разных условиях.

Складное фиксированное сидение. Удобно для передвижения на значительные расстояния. Багажник для перевозки необходимых вещей. Он может быть стационарным или съемным. Зеркало заднего вида. Передняя фара. Необходима для освещения проезжей части в случае передвижения в темное время суток. Дополнительная амортизационная подвеска. Приспособление существенно улучшает езду по неровной местности.

Рекомендация: при покупке электросамоката пользователям следует обратить внимание на репутацию фирмы-производителя и качество сборки. Также необходимо обратить внимание на стоимость и доступность комплектующих деталей.

Классификация

Среди основных критериев по классификации электросамокатов выделяют следующие.

В зависимости от возраста

Бывают детские и взрослые. Первый вариант характеризуется более легким весом и меньшим количеством дополнительных функций.

По назначению

Выделяют любительские и профессиональные. Во втором случае транспортное средство имеет более высокую мощность двигателя, что дает возможность развивать скорость свыше 25 км/ч (есть модели, способные ехать до 90 км/ч).

По количеству колес: двух- и трехколесные

Модели, оснащенные двумя колесами более маневренны, больше подходят для малокилометражных поездок. Трехколесный вариант электросамоката рассчитан на длительные путешествия, отличается высокой мощностью, но достаточно габаритный;

По типу привода

Он может быть цепным задним, полным и одинарным концентрированным.

Выбор электросамоката для ежедневного пользования — ответственный шаг. Грамотный и правильный подход к решению этого вопроса обеспечит вам долговременное и экономично выгодное передвижение по любой местности. Заказывайте товары проверенных производителей в интернет-магазине Алло – здесь вам обеспечен широкий выбор и высокое качество товара.