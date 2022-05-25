Дефолт России по внешнему долгу: перспективы

В среду США поставили Россию на грань исторического дефолта, не продлив ее генеральную лицензию на выплату облигаций.

Однако ряд условий, на которых были выпущены российские облигации в последние годы, могут означать, что дефолт не является неизбежным.

Министерство финансов России заявило в среду, что у него есть деньги и готовность платить, и что Москва будет обслуживать свой внешний долг в рублях, которые позже могут быть конвертированы в валюту первоначальных еврооблигаций.

Но поскольку до конца года предстоит выплатить почти 2 миллиарда долларов, у Москвы скоро может не остаться возможностей платить.

«Если держатели облигаций не получат свои деньги в срок, с учетом всех действующих льготных периодов, Россия объявит дефолт по суверенному долгу», – пояснил Джей Аусландер, партнер юридической фирмы Wilk Auslander.

В пятницу Россия в спешном порядке произвела выплаты по двум международным облигациям – одной в евро и другой в долларах – за неделю до наступления срока погашения. По данным Минфина РФ, деньги были направлены в евро и долларах в Национальный расчетный депозитарий (НРД) в Москве.

Следующие выплаты Россия должна провести 23 июня (долларовые бонды с опцией альтернативной выплаты в евро, фунтах стерлингов или швейцарских франках) и затем 24 июня (долларовые бумаги без валютных альтернатив).

Ранее рейтинговые агентства присваивали России инвестиционный рейтинг, но после вторжения в Украину крупнейшие рейтинговые агентства перестали оценивать Россию, и она фактически закрыта для международных рынков капитала.

«Российская экономика уже находится под жесткими санкциями, поэтому непосредственные последствия дефолта, вероятно, не будут иметь большого значения для экономики, – говорит Алексей Булгаков, руководитель отдела исследований по фиксированным доходам в “Ренессанс Капитале”. – Однако дефолт не позволит России восстановить доступ на рынки до полного погашения задолженности перед кредиторами и урегулирования любых судебных дел, связанных с дефолтом».

Кроме того, могут возникнуть барьеры для торговли, если страны или компании, которые обычно заключают сделки с Россией, самостоятельно введут правила, запрещающие им вести дела со страной, находящейся в состоянии дефолта.