«Цілком можливо, що ракети полетять у бік Заходу»: Дещиця про імовірність обстрілу Польщі Росією

Про це він розповів у інтерв’ю для BBC

Він вважає серйозну підготовку Польщі до різних варіантів розвитку подій правильним рішенням.

«Існує стародавня приказка: хочеш миру — готуйся до війни. І якщо Польща бачить, до чого може довести ця агресивна політика Росії в Україні, то цілком на часі готуватися до того, щоб це не сталося у Польщі. Щоб не було подібних Буч, Ірпенів і Гостомелів в Польщі. Вони оновили закон про оборону, збільшили бюджет про оборону, збільшили кількість територіальної оборони»

Стосовно того, чи Росія нападе на Польщу Дещиця каже, що варто про це поцікавитись у Росії, але не виключає такого розвитку подій.

«Росія обстрілює Львів чи Яворів, який розташований в кількох десятках кілометрів від Польщі, і цілком можливо, що ці ракети можуть полетіти на 20 кілометрів в сторону Заходу. А це вже буде територія Польщі», – пояснив посол.

Той факт, що Польща в НАТО, а Україна ні, Андрій Дещиця вважає, що це не має значення, тому що вплинути може будь що – людська похибка або емоційне рішення.

«Бачимо, що Київ обстрілюють тоді, коли там перебувають делегації інших держав, і Росія в такий спосіб емоційно «ображається» шляхом обстрілів житлових кварталів, знищення інфраструктури і вбивства цивільних.

Це може статися і у випадку, якщо Польща зробить якісь заяви і тоді Росія може пробувати її обстрілювати. Не треба цього боятися, треба до цього готуватися і треба бути готовими надати таку ж міцну відсіч Росії, як це зробила Україна», – наголосив Андрій Дещиця.