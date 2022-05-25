ЦАХАЛ сформирует специальную бригаду по борьбе с палестинскими нелегалами

Как стало известно из публикации в газете «Исраэль Хайом», в ближайшие недели командование ЦАХАЛ создаст новую бригаду, бойцы которой получат приказ предотвращать проникновение в Израиль нелегалов, использующих разного рода лазейки в защитных ограждениях.

Новая бригада будет работать над усилением безопасности вдоль забора безопасности и прикрытием «брешей» до тех пор, пока те не будут ликвидированы с помощью более эффективной системы управления.

В настоящее же время – или, правильнее сказать, на начальном этапе эта задача будет поставлена ​​перед штабом бригады «Кфир», находящейся под командованием полковника Шарона Алтита.

Как было выше сказано, после подведения итогов «экспериментального плана», командование ЦАХАЛ примет решение о том, использовать ли военнослужащих из бригады «Кфир» для выполнения этой задачи на постоянной основе, или перевести войска из других бригад для несения охранной службы такого рода?

Кроме того, армейскому командованию предстоит решить, останется ли оперативная группа в полевых условиях до дальнейшего уведомления, – или ввести его в действие только в соответствии с потребностями безопасности?