Блінкен і Кулеба обговорили варіанти експорту українського зерна

Державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорили «дипломатичні зусилля із подолання наслідків неспровокованої і невиправданої війни Росії в Україні та способи притягнення Кремля до відповідальності». Про це повідомляє Державний департамент.

Зокрема, американський й український дипломати присвятили увагу проблемі голоду у світі, спричиненого повномасштабною російською агресією, й обговорили потенційні способи експорту українського зерна на міжнародні ринки.

«Поки Росія продовжує свої нищівні атаки на Донбасі, до України їде більше озброєння, включаючи важке», — Кулеба написав у Twitter і подякував США за непохитну підтримку України.

Крім того, відзначає Держдеп, Блінкен повідомив Кулебі деталі додаткового пакету допомоги Україні у 40 мільярдів доларів, підписаного президентом Джо Байденом 21 травня, що передбачає «подальше фінансування для безпекової, економічної та гуманітарної підтримки України та сусідніх країн, що зазнали впливу війни».

Раніше стало відомо, що 6 мільярдів з цієї суми буде спрямовано на зброю для України та навчання збройних сил, більше 8 мільярдів — на поповнення військових запасів США, які зменшились через надання зброї Україні, ще 4 мільярди — на зміцнення сил США в європейському регіоні, 8 мільярдів — на підтримку економіки України.

Як повідомляв Голос Америки, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Росія шантажує світ харчами. За оцінками ООН, війна Росії в Україні може призвести до мільйонів випадків голодної смерті у найбідніших країнах, а спричинена російською агресією світова продовольча криза може затягнутись на роки.

Українська влада повідомляє, що російські військовики крадуть і вивозять зерно з окупованих територій, при цьому блокуючи українські порти. Через це, як заявив міністр аграрної політики України Микола Сольський, гостре усвідомлення продовольчої кризи у світі почнеться у середині липня.